Вышел русский трейлер комедийной драмы «Пранкеры» — премьера в России 16 января

Кинокомпания MVK опубликовала русский трейлер комедийной драмы «Пранкеры». В ролике показали центральных персонажей истории и завязку сюжета.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 16 января 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале MVK. Права на видео принадлежат MVK.

Картина рассказывает об учительнице, которую одновременно боятся и уважают. Решив проучить её, двое школьников пускают в Сети безумный слух: учительница – маньяк и она замешана в исчезновении ученика. Но вскоре пранк выходит из-под контроля, и вся школа погружается в хаос.

В актёрский состав вошли Максим Матвеев, Алексей Серебряков, Кристина Кучеренко, Ирина Ракшина, Юрий Ляхов и другие. Режиссёром выступил Александр Харламов.