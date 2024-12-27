Цена видеокарты RTX 5080 составит $ 1500, на уровне RTX 4090 — СМИ

Журналисты издания Wccftech обратили внимание, что на сайте одного из австралийских ритейлеров раньше времени появилась страница с видеокартой GeForce RTX 5080. Магазин указал, что стоимость графического ускорителя составит $ 1,5, тыс. — это на уровне RTX 4090.

Такая цена была указана для модели ASUS Dual. Если информация подтвердится, то рекомендованная стоимость RTX 5080 сильно увеличится по сравнению с RTX 4080 — она на старте продавалась за $ 1,2 тыс. Однако не исключено, что на сайте была указана всего лишь заглушка.

Видеокарты линейки GeForce RTX 5000 представят 7 января 2025 года в рамках технической выставки CES. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе, на нём запланировано выступление гендиректора NVIDIA Джейсона Ху.