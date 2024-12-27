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В Epic Games Store раздают аркадную гонку Hot Wheels Unleashed

В Epic Games Store раздают аркадную гонку Hot Wheels Unleashed
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27 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача аркадной гонки Hot Wheels Unleashed. Забрать игру себе на аккаунт в течение суток смогут все геймеры, кроме владельцев российских аккаунтов.

Фото: Epic Games

В Hot Wheels Unleashed геймеры смогут в полной мере раскрыть свою творческую натуру, создавая уникальные трассы с большим количеством интерактивных объектов и испытаний. Также в игре предусмотрено множество машинок из вселенной Hot Wheels, на которых могут принять участие в гонках до 12 человек.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.

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