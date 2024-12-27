Расписание выхода сериала «Министерство Всего Хорошего» от Okko

1 января стартует комедийный сериал «Министерство Всего Хорошего». Шоу расскажет о будущем, где за всеми помыслами людей внимательно следят две могущественные организации во Вселенной: «Министерство всего хорошего» и «Министерство всего плохого». К первым попадают самые добрые и хорошие желания, а ко вторым ― только самые злые.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 8 января. Проект будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание выхода комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего»