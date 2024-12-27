Расписание выхода сериала «Министерство Всего Хорошего» от Okko
1 января стартует комедийный сериал «Министерство Всего Хорошего». Шоу расскажет о будущем, где за всеми помыслами людей внимательно следят две могущественные организации во Вселенной: «Министерство всего хорошего» и «Министерство всего плохого». К первым попадают самые добрые и хорошие желания, а ко вторым ― только самые злые.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 8 января. Проект будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.
Расписание выхода комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 января
|2-я серия
|2 января
|3-я серия
|3 января
|4-я серия
|4 января
|5-я серия
|5 января
|6-я серия
|6 января
|7-я серия
|7 января
|8-я серия
|8 января
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