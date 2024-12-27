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Сериал Министерство Всего Хорошего (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Министерство Всего Хорошего» от Okko
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1 января стартует комедийный сериал «Министерство Всего Хорошего». Шоу расскажет о будущем, где за всеми помыслами людей внимательно следят две могущественные организации во Вселенной: «Министерство всего хорошего» и «Министерство всего плохого». К первым попадают самые добрые и хорошие желания, а ко вторым ― только самые злые.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 8 января. Проект будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание выхода комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 января
2-я серия2 января
3-я серия3 января
4-я серия4 января
5-я серия5 января
6-я серия6 января
7-я серия7 января
8-я серия8 января
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