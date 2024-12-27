Фильм «Бэтмен 2» отложили до 1 октября 2027 года

Журналисты издания Deadline сообщили, что теперь фильм «Бэтмен 2» Мэтта Ривза выйдет 1 октября 2027 года — премьеру отложили на год. Почему авторы приняли такое решение пока не раскрывается.

Отмечается, что Warner Bros. не планирует начинать производство картины, как минимум до конца лета 2025 года. Новые сроки начала работы над сиквелом ещё неизвестны.

По словам режиссёра, события «Бэтмена 2» развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Ривз планирует снять и третий фильм о своём Тёмном рыцаре. В середине декабря постановщик заявил, что почти закончил писать сценарий для ленты.