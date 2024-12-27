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Ame с новым составом прошёл на топ-турнир по Dota 2 в Сербии

Ame с новым составом прошёл на топ-турнир по Dota 2 в Сербии
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Китайская команда Yakult's Brothers отобралась на престижный чемпионат FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

По итогам закрытых квалификаций в Китае на топ-турнир в Сербии прошёл коллектив Yakult's Brothers, к которому перед стартом соревнований присоединился популярный китайский киберспортсмен Ван Ame Чуньюй. Так, в матче за слот состав Аме обыграл со счётом 3:0 команду Titan с Тиа JT- Чжун Вэна.

Состав Yakult's Brothers по «Доте»:

  • Ван Ame Чуньюй;
  • Жоу Emo Уй;
  • Николас zeal Лим Энь Хан;
  • Е BoBoKa Чжибяо;
  • Цзян 天命 Ань;
  • Ван Yakult Хао (тренер).

Топ-турнир FPG по «Доте» пройдёт в LAN-формате со зрителями с 24 января по 2 февраля в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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