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NAVI и VP получили прямые приглашения в закрытые квалификации к PGL Wallachia S3 по «Доте»

NAVI и VP получили прямые приглашения в закрытые квалификации к PGL Wallachia S3 по «Доте»
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Турнирный оператор PGL анонсировал список команд, получивших прямые приглашения в закрытые отборочные к чемпионату PGL Wallachia Season 3 по Dota 2.

В каждой из шести региональных квалификаций команды в количестве от четырёх до восьми поборются за один слот на турнире с призовым фондом $ 1 млн. Часть участников отборочных получила прямые приглашения, а остальные претенденты определятся по итогам открытых квалификаций.

Приглашения в закрытые отборочные к PGL Wallachia S3 по «Доте»

Восточная Европа:

  • 1win Team (Россия);
  • Natus Vincere (Украина);
  • L1GA TEAM (Казахстан);
  • Virtus.pro (Россия).

Западная Европа:

  • MOUZ (Европа);
  • Nigma Galaxy (Ливан);
  • OG (Европа);
  • AVULUS (Европа).

Китай:

  • Tidebound (Китай);
  • Yakult's Brothers (Китай).

Юго-Восточная Азия:

  • Talon Esports (Азия);
  • BOOM Esports (Филиппины);
  • Team Kukuys (Филиппины);
  • The MongolZ (Азия).

Северная Америка:

  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • Apex Genesis (США).

Южная Америка:

  • FUSION (Перу);
  • M80 (Перу);
  • Team Waska (Перу);
  • Hokori (Перу).

Закрытые региональные отборы к PGL Wallachia S3 с призовым фондом $ 1 млн пройдут в период с 12 по 15 января 2025 года.

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