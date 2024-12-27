NAVI и VP получили прямые приглашения в закрытые квалификации к PGL Wallachia S3 по «Доте»

Турнирный оператор PGL анонсировал список команд, получивших прямые приглашения в закрытые отборочные к чемпионату PGL Wallachia Season 3 по Dota 2.
В каждой из шести региональных квалификаций команды в количестве от четырёх до восьми поборются за один слот на турнире с призовым фондом $ 1 млн. Часть участников отборочных получила прямые приглашения, а остальные претенденты определятся по итогам открытых квалификаций.
Приглашения в закрытые отборочные к PGL Wallachia S3 по «Доте»
Восточная Европа:
- 1win Team (Россия);
- Natus Vincere (Украина);
- L1GA TEAM (Казахстан);
- Virtus.pro (Россия).
Западная Европа:
- MOUZ (Европа);
- Nigma Galaxy (Ливан);
- OG (Европа);
- AVULUS (Европа).
Китай:
- Tidebound (Китай);
- Yakult's Brothers (Китай).
Юго-Восточная Азия:
- Talon Esports (Азия);
- BOOM Esports (Филиппины);
- Team Kukuys (Филиппины);
- The MongolZ (Азия).
Северная Америка:
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- Apex Genesis (США).
Южная Америка:
- FUSION (Перу);
- M80 (Перу);
- Team Waska (Перу);
- Hokori (Перу).
Закрытые региональные отборы к PGL Wallachia S3 с призовым фондом $ 1 млн пройдут в период с 12 по 15 января 2025 года.