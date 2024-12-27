NAVI и VP получили прямые приглашения в закрытые квалификации к PGL Wallachia S3 по «Доте»

Турнирный оператор PGL анонсировал список команд, получивших прямые приглашения в закрытые отборочные к чемпионату PGL Wallachia Season 3 по Dota 2.

В каждой из шести региональных квалификаций команды в количестве от четырёх до восьми поборются за один слот на турнире с призовым фондом $ 1 млн. Часть участников отборочных получила прямые приглашения, а остальные претенденты определятся по итогам открытых квалификаций.

Приглашения в закрытые отборочные к PGL Wallachia S3 по «Доте»

Восточная Европа:

1win Team (Россия);

Natus Vincere (Украина);

L1GA TEAM (Казахстан);

Virtus.pro (Россия).

Западная Европа:

MOUZ (Европа);

Nigma Galaxy (Ливан);

OG (Европа);

AVULUS (Европа).

Китай:

Tidebound (Китай);

Yakult's Brothers (Китай).

Юго-Восточная Азия:

Talon Esports (Азия);

BOOM Esports (Филиппины);

Team Kukuys (Филиппины);

The MongolZ (Азия).

Северная Америка:

Shopify Rebellion (Северная Америка);

Apex Genesis (США).

Южная Америка:

FUSION (Перу);

M80 (Перу);

Team Waska (Перу);

Hokori (Перу).

Закрытые региональные отборы к PGL Wallachia S3 с призовым фондом $ 1 млн пройдут в период с 12 по 15 января 2025 года.