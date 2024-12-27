Netflix создаёт фильмы и сериалы для тех, кто смотрит контент на фоне

Журналисты издания n+1 сообщили, что Netflix создаёт фильмы и сериалы для тех, кто смотрит контент на фоне. К примеру, во время работы над некоторыми проектами руководители компании просят сценаристов, чтобы их персонажи «объявляли зрителю, чем они сейчас занимаются».

Пусть этот персонаж объявит, что он делает, чтобы зрители, у которых эта программа идёт на заднем фоне, могли успевать следить за происходящим.

В стриминговом сервисе даже присутствует специальный тег пол названием casual viewing («случайный просмотр»). Он применяется для тех фильмов и шоу, которые лучше всего воспринимаются, когда зритель не обращает на них внимания.

Больше всего под подобный микрожанр подходят ситкомы, реалити-шоу и документальные ленты о природе.