Анонсирован онлайн-турнир Rise of Legends S5 по MLBB с призовым фондом $ 20 тыс.

Турнирный оператор FISSURE анонсировал онлайн-соревнование BetBoom Rise of Legends Season 5 по игре Mobile Legends: Bang Bang.

Открытые отборы к данному ивенту пройдут с 4 по 5 января, а закрытая квалификация для восьми участников состоится в период с 7 по 8 января. В итоге два сильнейших ростера пройдут на сам турнир.

Соревнование состоит из трёх этапов: групповая стадия, десайдеры и плей-офф. Проведение турнира запланировано на период с 18 января по 2 февраля 2025 года.

В рамках BB ROL по MLBB 10 коллективов, восемь из которых получат прямые приглашения, разыграют призовой фонд в размере $ 20 тыс.