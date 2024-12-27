Марэк YEKINDAR Галинскис покинул активный состав Team Liquid по Counter-Strike 2

Киберспортсмен Марэк YEKINDAR Галинскис больше не является частью активного состава Team Liquid по Counter-Strike 2. Об этом сообщили представители клуба в социальных сетях.

Сообщается, что YEKINDAR был переведён в запас и на данный момент открыт к предложениям. Латвийский киберспортсмен представлял «жидких» на про-сцене CS2 более двух лет. Кто заменит игрока в ростере, пока неизвестно.

Состав Liquid по CS2 на данный момент:

Кит NAF Маркович;

Рассел Twistzz Ван Далкен;

Роланд ultimate Томковяк;

Джастин jks Сэвэйдж;

Торбьорн mithR Ниборг (тренер).

Последним турниром для YEKINDAR в составе Team Liquid был Perfect World Shanghai Major 2024, где «жидкие» заняли 5-8-е место.