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Марэк YEKINDAR Галинскис покинул активный состав Team Liquid по Counter-Strike 2

Марэк YEKINDAR Галинскис покинул активный состав Team Liquid по Counter-Strike 2
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Киберспортсмен Марэк YEKINDAR Галинскис больше не является частью активного состава Team Liquid по Counter-Strike 2. Об этом сообщили представители клуба в социальных сетях.

Сообщается, что YEKINDAR был переведён в запас и на данный момент открыт к предложениям. Латвийский киберспортсмен представлял «жидких» на про-сцене CS2 более двух лет. Кто заменит игрока в ростере, пока неизвестно.

Состав Liquid по CS2 на данный момент:

  • Кит NAF Маркович;
  • Рассел Twistzz Ван Далкен;
  • Роланд ultimate Томковяк;
  • Джастин jks Сэвэйдж;
  • Торбьорн mithR Ниборг (тренер).

Последним турниром для YEKINDAR в составе Team Liquid был Perfect World Shanghai Major 2024, где «жидкие» заняли 5-8-е место.

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