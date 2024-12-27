Марэк YEKINDAR Галинскис покинул активный состав Team Liquid по Counter-Strike 2
Киберспортсмен Марэк YEKINDAR Галинскис больше не является частью активного состава Team Liquid по Counter-Strike 2. Об этом сообщили представители клуба в социальных сетях.
Сообщается, что YEKINDAR был переведён в запас и на данный момент открыт к предложениям. Латвийский киберспортсмен представлял «жидких» на про-сцене CS2 более двух лет. Кто заменит игрока в ростере, пока неизвестно.
Состав Liquid по CS2 на данный момент:
- Кит NAF Маркович;
- Рассел Twistzz Ван Далкен;
- Роланд ultimate Томковяк;
- Джастин jks Сэвэйдж;
- Торбьорн mithR Ниборг (тренер).
Последним турниром для YEKINDAR в составе Team Liquid был Perfect World Shanghai Major 2024, где «жидкие» заняли 5-8-е место.
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