Джеймс Ганн назвал причину переноса «Бэтмена 2» до осени 2027 года

27 декабря студия Warner Bros. объявила о переносе премьеры фильма «Бэтмен 2». Теперь лента с Робертом Паттинсоном выйдет 1 октября 2027 года, хотя изначально релиз планировался осенью 2025 года. С тех пор в ситуацию вмешалась забастовка сценаристов и актёров Голливуда, а также другие обстоятельства.

Как рассказал глава киновселенной DC Джеймс Ганн, очередная задержка «Бэтмена 2» связана исключительно с неготовым сценарием фильма. Режиссёр ленты Мэтт Ривз всё ещё работает над ним, поэтому студия дала ему больше времени на подготовку.

Единственная причина задержки «Бэтмена 2» — отсутствие полного сценария. Мэтт стремится создать лучший фильм из возможных, и никто не может точно предсказать, сколько времени займёт написание сценария. После того как он будет готов, у нас будет около двух лет на подготовку, съёмки и постпродакшен больших фильмов.

Таким образом, между сольным фильмом о Супермене и второй частью «Бэтмена» пройдёт два года. Премьера картине о Человеке из стали состоится уже 11 июля 2025 года.