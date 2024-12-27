Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн назвал причину переноса «Бэтмена 2» до осени 2027 года

Джеймс Ганн назвал причину переноса «Бэтмена 2» до осени 2027 года
Аудио-версия:
Комментарии

27 декабря студия Warner Bros. объявила о переносе премьеры фильма «Бэтмен 2». Теперь лента с Робертом Паттинсоном выйдет 1 октября 2027 года, хотя изначально релиз планировался осенью 2025 года. С тех пор в ситуацию вмешалась забастовка сценаристов и актёров Голливуда, а также другие обстоятельства.

Как рассказал глава киновселенной DC Джеймс Ганн, очередная задержка «Бэтмена 2» связана исключительно с неготовым сценарием фильма. Режиссёр ленты Мэтт Ривз всё ещё работает над ним, поэтому студия дала ему больше времени на подготовку.

Единственная причина задержки «Бэтмена 2» — отсутствие полного сценария. Мэтт стремится создать лучший фильм из возможных, и никто не может точно предсказать, сколько времени займёт написание сценария. После того как он будет готов, у нас будет около двух лет на подготовку, съёмки и постпродакшен больших фильмов.

Таким образом, между сольным фильмом о Супермене и второй частью «Бэтмена» пройдёт два года. Премьера картине о Человеке из стали состоится уже 11 июля 2025 года.

Материалы по теме
Уже без восторга: впечатления от второго сезона «Игры в кальмара»
Уже без восторга: впечатления от второго сезона «Игры в кальмара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android