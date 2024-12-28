10 лучших сериалов 2024 года от Forbes

Редакция издания Forbes опубликовала материал с лучшими сериалами 2024 года. В подборку попали биографический триллер «Оленёнок», исторический боевик «Властелины воздуха», комедийный экшен «Мистер и миссис Смит» и другие проекты.

Стоит отметить, что представленный список не выступает топом, а все места в нём расставлены в хаотичном порядке.

10 лучших сериалов 2024 года от Forbes

«Оленёнок». «Рипли». «Сёгун». «Презумпция невиновности». «Бодкин». «Мистер и миссис Смит». «Дипломатка». «Пингвин». «Один день». «Властелины воздуха».

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.