10 лучших сериалов 2024 года от Forbes
Редакция издания Forbes опубликовала материал с лучшими сериалами 2024 года. В подборку попали биографический триллер «Оленёнок», исторический боевик «Властелины воздуха», комедийный экшен «Мистер и миссис Смит» и другие проекты.
Стоит отметить, что представленный список не выступает топом, а все места в нём расставлены в хаотичном порядке.
10 лучших сериалов 2024 года от Forbes
- «Оленёнок».
- «Рипли».
- «Сёгун».
- «Презумпция невиновности».
- «Бодкин».
- «Мистер и миссис Смит».
- «Дипломатка».
- «Пингвин».
- «Один день».
- «Властелины воздуха».
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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