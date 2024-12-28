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10 лучших сериалов 2024 года от Forbes

10 лучших сериалов 2024 года от Forbes
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Редакция издания Forbes опубликовала материал с лучшими сериалами 2024 года. В подборку попали биографический триллер «Оленёнок», исторический боевик «Властелины воздуха», комедийный экшен «Мистер и миссис Смит» и другие проекты.

Стоит отметить, что представленный список не выступает топом, а все места в нём расставлены в хаотичном порядке.

10 лучших сериалов 2024 года от Forbes

  1. «Оленёнок».
  2. «Рипли».
  3. «Сёгун».
  4. «Презумпция невиновности».
  5. «Бодкин».
  6. «Мистер и миссис Смит».
  7. «Дипломатка».
  8. «Пингвин».
  9. «Один день».
  10. «Властелины воздуха».

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

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