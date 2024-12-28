Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном выйдет почти на месяц раньше

Как сообщили журналисты издания Deadline, научно-фантастический фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном перенесли на 7 марта 2025 года. Компания Warner Bros. сдвинула премьеру ленты почти на месяц вперёд: изначально картина должна была выйти 18 апреля того же года.

Сюжет ленты рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Также в актёрский состав вошли Марк Руффало, Тони Коллетт, Наоми Аки, Стивен Ян, Анамария Вартоломеи, Энгус Имри, Томас Тургус, Пэтси Ферран, Дэниэл Хеншэлл и другие. Кресло режиссёра занял оскароносный Пон Джун-хо («Паразиты»).