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Фильм «Огниво» вышел в онлайне

Фильм «Огниво» вышел в онлайне
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28 декабря состоялась цифровая премьера фильма «Огниво». Лента уже доступна для просмотра в стриминговом сервисе «Кинопоиск». Картина добралась до онлайн-кинотеатра спустя почти два месяца после выхода в прокате России.

Кинотеатры страны установили рекордную посещаемость с начала 2024 года благодаря прокату сразу трёх семейных фильмов: «Огниво», «Руки Вверх!» и «Возвращение попугая Кеши». За время проката фэнтезийная лента заработала свыше 1,1 млрд рублей.

«Огниво» рассказывает историю о весёлом парнишке Ване: однажды он находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

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