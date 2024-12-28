Комедийный сериал «Демис и Марина» стартует 13 января на ТНТ

Телеканал ТНТ объявил, что комедийный сериал «Демис и Марина» стартует 13 января в 20:00 по Москве. Главные роли в проекте исполнили резиденты Comedy Club Демис Карибидис и Марина Кравец.

Каждая серия скетчкома рассказывает отдельную сюжетную линию, в которой Демис и Марина играют самих себя, а также предстают в разных неожиданных образах. Все истории будут показаны через призму обычных бытовых проблем и необычных способов их решения. Режиссёром выступил Александр Абдуллаев («Камера! Мотор!»).

В первый сезон «Демиса и Марины» войдёт 10 эпизодов. Продолжительность каждой серии составляет около 30 минт.