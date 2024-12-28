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Вышел русский трейлер комедийного хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой («Уэнсдей») и Полом Раддом («Человек-муравей») в главных ролях. В ролике показали ряд забавных и пугающих эпизодов.

Видео доступно в VK-группе "(RHS) Red Head Sound — Перевод и Озвучивание". Права на видео принадлежат A24.

Лента расскажет об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути они случайно сбивают единорога. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Также в актёрский состав вошли Уилл Поултер, Пол Радд, Теа Леони, Ричард Э. Грант, Энтони Кэрриган, Сунита Мани, Джессика Хайнс, Стив Пак, Николас Уиттман и другие. Кресло режиссёра занял Алекс Шарфман.

Премьера фильма в мировом прокате состоится весной 2025 года. Точная дата пока не раскрывается.