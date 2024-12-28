«Историю игрушек 5» создают не ради кучи денег — актёр озвучки Базза Лайтера

Тим Аллен, подаривший голос Баззу Лайтеру в серии «История игрушек», пообщался с журналистами издания Collider. В ходе разговора актёр рассказал, что уже записал большую часть реплик своего героя для пятой части.

Также Аллен заявил, что авторы «Истории игрушек 5» создают мультфильм не ради попытки заработать на франшизе как можно больше денег. Звезда заверила, что в продолжении будет «очень хорошая» история.

Это очень, очень хорошая история. Хотите сделать пять таких? Я не верю, что всё дело в деньгах. Я уверен, что они хотят, чтобы фильм имел успех, но это не главная их цель. Если бы они не придумали блестящий сценарий, они бы не стали выпускать пятую часть и не позвали бы меня вместе с Томом Хэнксом.

В новой части Вуди и его друзья столкнутся с неисправной электроникой, включая 50 сломанных Баззов Лайтеров. Режиссёром мультфильма «История игрушек 5» выступит Эндрю Стэнтон — постановщик «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». Впоследствии данные анимационные картины были награждены «Оскаром» в категории «Лучшая полнометражная анимация».

Премьера мультфильма «История игрушек 5» состоится летом 2026 года. Точная дата пока не раскрывается.