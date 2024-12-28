Джеймс Ганн прокомментировал перенос «Бэтмена 2» на 2027 год

Фильм «Бэтмен 2» Мэтта Ривза перенесли на октябрь 2027 года. На фоне этой новости фанаты забеспокоились, поскольку теперь между выходом первой и второй части будет пятилетний разрыв.

Ситуацию прокомментировал глава DC Studios Джеймс Ганн. По словам руководителя, подобные временные промежутки между фильмами — частое явление в индустрии.

Временной разрыв в пять и более лет — довольно частое явление при создании сиквелов. Семь лет между «Чужим» и «Чужими». 14 лет между двумя частями «Суперсемейки». Семь лет между первыми двумя «Терминаторами». 13 лет между «Аватарами». 36 лет между «Топ Ганами». И, конечно, шесть лет между вторыми и третьими «Стражами Галактики».

Cобытия «Бэтмена 2» развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Ривз планирует снять и третий фильм о своём Тёмном рыцаре. В середине декабря постановщик заявил, что почти закончил писать сценарий для ленты.