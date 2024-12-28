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Второй сезон сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном выйдет в 2025 году

Второй сезон сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном выйдет в 2025 году
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, второй сезон детективного сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном (серия «Мстители») выйдет в 2025 году. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

BBC продлила шоу сразу на два сезона. Их события развернутся через восемь лет после финала первого. Том Хиддлстон, Оливия Колман и Алистэр Петри вернутся к своим ролям. Другие детали сюжета ещё неизвестны.

Проект рассказывает о бывшем британском солдате Джонатане Пайне, который работает администратором в роскошном отеле Каира. Жизнь героя кардинально меняется, когда его втягивают в мир шпионажа. Пайн соглашается помочь разведке в слежке за международным бизнесменом, подозреваемым в создании преступного союза между сетью нелегальной торговли оружием и службами разведки.

Подробности третьего сезона пока держатся в секрете.

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