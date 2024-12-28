Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play 9T Pro с поддержкой 5G и большой батареей

В Китае представили бюджетный смартфон Honor Play 9T Pro. Производитель оценил устройство в минимальной комплектации в $ 150 (~ 15 тысяч рублей). Девайс будет продаваться в трёх цветовых вариациях: чёрной, белой и зелёно-бирюзовой.

Honor Play 9T Pro оснащён 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2412 x 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Также устройство получило аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 35 Вт.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 6080. Ещё устройство получило поддержку 5G-модема.

Выйдет ли смартфон Honor Play 9T Pro за пределами китайского рынка, пока неизвестно.