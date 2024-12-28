Автор «Игры в кальмара» подтвердил, что Дэвид Финчер работает над американской версией шоу

Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк дал интервью журналистам издания TheWrap. В ходе разговора автор проекта подтвердил, что Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Семь») действительно работает над американской версией шоу.

Слухи об этом циркулировали в Сети на протяжении всего года. Подробностей пока нет, но инсайдеры сообщали, что американская версия «Игры в кальмара», скорее всего, станет проектом, которому Финчер посвятит значительную часть времени в 2025 году. Netflix делает большие ставки на грядущий ремейк своего сериала.

26 декабря стартовал второй сезон сериала «Игра в кальмара». Сюжет продолжения рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.