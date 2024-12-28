Норберт покинул основной состав Virtus.pro по CS 2

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Киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил о решении перевести в запас 23-летнего рифлера Давида n0rb3r7 Даниеляна. Игрок представлял команду в составе по Counter-Strike с мая 2022 года.

В заявлении организации говорится, что клуб открыт к предложениям о трансфере Даниеляна.

После многочисленных обсуждений с командой и тренером мы совместно пришли к выводу, что сейчас Давиду нужны изменения, чтобы сосредоточиться на своих целях и возможностях. Мы со своей стороны будем поддерживать его в дальнейших шагах и продолжим работать над усилением нашего состава.

Вместе с VP Норберт стал чемпионом мира по версии IEM Rio 2022, а также побеждал на DreamHack в Роттердаме и Аталанте.

Состав Virtus.pro не смог пройти в финальную стадию мэйджора в Шанхае. После этого основной состав покинул капитан Джами Jame Али.