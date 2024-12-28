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В Epic Games Store раздают кровавый экшен-шутер Kill Knight

В Epic Games Store раздают кровавый экшен-шутер Kill Knight
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28 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача кровавого экшен-шутера Kill Knight. Забрать игру себе на аккаунт в течение суток смогут все геймеры, включая владельцев российских аккаунтов.

Фото: Epic Games

Своим визуальным стилем проект отдаёт дань уважения аркадам и шутерам из неоновой эпохи 90-х. Главным героем выступает Рыцарь Бездны, который будет сражаться с толпами врагов на различных аренах. Персонаж использует в бою пистолеты, тяжёлое оружие, мечи и особые способности.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.

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