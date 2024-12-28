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В экшен Marvel Rivals добавят Дэдпула и Капитана Марвел — датамайнеры

В экшен Marvel Rivals добавят Дэдпула и Капитана Марвел — датамайнеры
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Датамайнеры обнаружили в файлах сетевого экшена Marvel Rivals карточки с новыми героями. Ожидается, что персонажи появятся в игре вместе со стартом первого сезона в январе.

Фото: X0XLEAK/X (ранее Twitter)

Среди свежих играбельных героев фигурируют Дэдпул, Капитан Марвел, суперзлодей Модок, Анжела из «Спауна», Хит-Манки из одноимённого комикса, а также Джин Грей и Эмма Фрост из «Людей Икс».

Также датамайнеры нашли упоминание свежих карт, среди которых были улицы Нью-Йорка и остров Кракоа. Точная дата старта первого сезона ещё неизвестна. Ранее авторы Marvel Rivals объявили, что за 11 дней с момента релиза аудитория игры составила целых 20 млн человек.

Marvel Rivals доступна на PS5, Xbox Series и ПК. В игре есть русский язык в виде субтитров.

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