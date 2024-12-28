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Фильм «Острые козырьки» не станет финалом для вселенной сериала

Фильм «Острые козырьки» не станет финалом для вселенной сериала
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Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт поделился деталями нового фильма по вселенной, съёмки которого завершились в середине декабря. Режиссёр заявил, что работа над лентой будет вестись весь ближайший год, поэтому его премьеру стоит ждать не раньше конца 2025-го.

Найт также заявил, что после выхода фильма вселенная «Острых козырьков» не завершится. Это значит, что история Томаса Шелби продолжится в будущем, однако в каком формате, неизвестно.

Интересно, что вы задали вопрос о продолжении, потому что фильм выходит, и это будет не конец для «Острых козырьков». Скажем так, это не будет финалом для киновселенной.

События «Острых козырьков» развернутся после финала сериала во времена Второй мировой войны. Вместе с Киллианом Мёрфи и Барри Кеоганом в ленте также сыграли Тим Рот («Бешеные псы»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и другие актёры.

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