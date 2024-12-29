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Вышел тизер комедийного сериала «Чад Пауэрс» с Гленом Пауэллом — премьера в 2025 году

Вышел тизер комедийного сериала «Чад Пауэрс» с Гленом Пауэллом — премьера в 2025 году
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Опубликован первый тизер комедийного сериала «Чад Пауэрс» с Гленом Пауэллом («Дети шпионов 3: Игра окончена», «Нация фастфуда») в главной роли. В ролике показали центральных героев истории.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

По сюжету, когда плохое поведение разрушает карьеру квотербека Рассела Холидея, он решает присоединиться к другой команде под видом талантливого Чада Пауэрса.

Также в актёрский состав вошли Стив Зан, Тоби Хасс, Клейн Кроуфорд, Перри Мэттфелд, Винн Эверетт, Колтон Райан, Фрэнки А. Родригес, Ксавьер Миллс, Квентин Плэр и другие. Режиссёрами выступили Пэймэн Бенц и Тони Ясенда.

Премьера шоу состоится осенью 2025 года в стриминговом сервисе Hulu. Точная дата выхода пока не раскрывается.

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