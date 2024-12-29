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Третий сезон сериала «Вампиры средней полосы» выйдет в 2025 году

Третий сезон сериала «Вампиры средней полосы» выйдет в 2025 году
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр START опубликовал ролик, в котором показал свои грядущие премьеры на 2025 год. Из него стало известно, что третий сезон комедийного сериала «Вампиры средней полосы» также выйдет в следующем году. Точная дата пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Действия шоу разворачиваются в Смоленске, в котором много веков живут вампиры. Они хоть и позволяют себе охотиться на людей, но всё же свято чтут договор, по которому за каждое убийство нужно отдать хранителям на казнь одного из своих. Когда в берёзовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой. Теперь местной вампирской ячейке общества предстоит найти нарушителя спокойствия.

В актёрский состав проекта вошли Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Мартин Герохинович, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов-Третьяков, Дмитрий Чеботарёв и другие.

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