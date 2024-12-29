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«Идеальная экранизация»: зрители высоко оценили сериал «Сто лет одиночества» от Netflix

«Идеальная экранизация»: зрители высоко оценили сериал «Сто лет одиночества» от Netflix
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Комментарии

Зрители уже успели посмотреть и составить представление о первом сезоне сериала «Сто лет одиночества». Напомним, шоу адаптирует события оригинального произведения и рассказывает о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Сюжет посвящён членам большой семьи, страдающей от родового проклятия.

Фото: Rotten Tomatoes

Аудитория отлично приняла сериал. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes проект рекомендуют к просмотру 93% пользователей. Некоторые зрители даже называют шоу идеальной экранизацией.

Что пишут первые зрители о сериале «Сто лет одиночества»:

Это шоу — поэтическая трагедия об одиночестве и циклической природе человеческого существования. Оно блестящее, завораживающее и прекрасное.
Сериал в какой-то степени похож на мультфильм «Энканто»: он наполнен магией, любовью, отчаянием, драмой и всё это под тонкой завесой сюрреализма.
Волшебно — это единственное слово, которое приходит на ум во время просмотра! Внимание к деталям при создании Макондо, дизайн костюмов, операторская работа, всё заслуживает похвалы! Мы могли бы критиковать эту адаптацию, сравнивая её с оригинальным романом и придираясь к мелочам, однако вам стоит искренне насладиться просмотром этого шедевра!
Я не ожидал, что экранизация будет настолько хорошей, это фантастическая работа. На самом деле, в сериале гораздо легче следить за персонажами, чем в романе. Да, они убрали некоторые детали, однако общий смысл произведения авторы сохранили.
Я заворожена этим сериалом, он сделан таким образом, что каждая серия буквально гипнотизирует тебя…

В первый сезон шоу вошло восемь эпизодов — все они уже доступны для просмотра в стриминговом сервисе Neflix.

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