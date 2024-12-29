Комедия «Особенности национальной больницы» вышла в онлайне

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29 декабря состоялась цифровая премьера комедийного фильма «Особенности национальной больницы». Лента уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink. Картина добралась до стримингового сервиса спустя почти три месяца после выхода в широком прокате России.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат киностудии «РОК» и онлайн-кинотеатру Wink.

Согласно синопсису, молодой немец Вернер Мюллер нечаянно становится волонтёром в обычной петербургской больнице. Иностранца ждёт долгий и насыщенный день. Пройдя через череду ситуаций, волонтёр откроет для себя все грани русского менталитета и национального характера.

В актёрский состав вошли Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Виктор Бычков, Аркадий Укупник и другие. Кресло режиссёра занял Станислав Светлов.