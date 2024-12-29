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Valve начала закрытое тестирование Half-Life 3 — датамайнер

Valve начала закрытое тестирование Half-Life 3 — датамайнер
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Датамайнер Gabe Follower заявил в своём новом видео, что Valve начала закрытое тестирование Half-Life 3. Блогер обнаружил в файлах новые параметры, свойства материалов и большое количество строчек кода, которые могут быть связаны со следующей игрой серии.

Видео доступно на YouTube-канале Gabe Follower. Права на видео принадлежат Gabe Follower.

Также Gabe Follower обратил внимание, что Valve активно расширяет команду разработчиками всех мастей: концепт-художниками, дизайнерами уровней, 3D-художниками, аниматорами и так далее. Компания нанимает как новых сотрудников, так и тех, кто уже ранее работал в студии.

Если проект переживёт новогодние каникулы и время тестирования близким кругом людей и не возникнет серьёзных проблем, то разработка продолжится в нужном ритме, а анонс в 2025 году может оказаться вполне возможным.

По словам блогера, если разработка «продолжится в нужном ритме» без «серьёзных проблем», то анонс Half-Life 3 может состояться уже в 2025 году.

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