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Военная драма «Горная невеста» выйдет в России 17 апреля 2025 года — русский трейлер

Военная драма «Горная невеста» выйдет в России 17 апреля 2025 года — русский трейлер
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Вышел дублированный трейлер военно-драматического фильма «Горная невеста». Также из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 17 апреля 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Versus Production.

События картины разворачиваются в 1944 году в горной деревне Вермильо, где молодой солдат-дезертир Пьетро спасается от войны. Главный герой влюбляется в дочь местного учителя, что меняет жизни всех обитателей деревни.

В актёрский состав вошли Томмазо Раньо, Роберта Ровелли, Мартина Скринци, Джузеппе Де Доменико, Карлотта Гамба, Ориетта Нотари и другие. Кресло режиссёра заняла Маура Дельперо.

Во всём остальном мире фильм вышел ещё в сентябре этого года.

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