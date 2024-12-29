Цена видеокарты RTX 5090 составит $ 2600, в полтора раза дороже RTX 4090 — СМИ

Журналисты издания Wccftech обратили внимание, что на сайте одного из китайских ритейлеров раньше времени появилась страница с видеокартой GeForce RTX 5090. Магазин указал, что стоимость графического ускорителя составит $ 2,6 тыс. — это в полтора раза дороже RTX 4090.

Фото: Nvidia

Согласно данным инсайдеров, будущая флагманская видеокарта получит 32 ГБ GDDR7 памяти c 512-битной шиной и GPU GB202-300 с 21,7 тыс. ядрами CUDA. Однако вполне вероятно, что итоговая стоимость RTX 5090 будет отличаться.

Видеокарты линейки GeForce RTX 5000 представят 7 января 2025 года в рамках технической выставки CES. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе, на нём запланировано выступление гендиректора NVIDIA Джейсона Ху.