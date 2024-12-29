Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Цена видеокарты RTX 5090 составит $ 2600, в полтора раза дороже RTX 4090 — СМИ

Цена видеокарты RTX 5090 составит $ 2600, в полтора раза дороже RTX 4090 — СМИ
Комментарии

Журналисты издания Wccftech обратили внимание, что на сайте одного из китайских ритейлеров раньше времени появилась страница с видеокартой GeForce RTX 5090. Магазин указал, что стоимость графического ускорителя составит $ 2,6 тыс. — это в полтора раза дороже RTX 4090.

Фото: Nvidia

Согласно данным инсайдеров, будущая флагманская видеокарта получит 32 ГБ GDDR7 памяти c 512-битной шиной и GPU GB202-300 с 21,7 тыс. ядрами CUDA. Однако вполне вероятно, что итоговая стоимость RTX 5090 будет отличаться.

Видеокарты линейки GeForce RTX 5000 представят 7 января 2025 года в рамках технической выставки CES. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе, на нём запланировано выступление гендиректора NVIDIA Джейсона Ху.

Материалы по теме
Лучшая броня в S.T.A.L.K.E.R. 2 — где отыскать самые полезные сеты
Лучшая броня в S.T.A.L.K.E.R. 2 — где отыскать самые полезные сеты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android