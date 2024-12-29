60 лучших актёров XXI века по версии The Independent

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Редакция издания The Independent опубликовала материал с лучшим актёрами XXI века. В подборку попали Филип Сеймур Хоффман, Дензел Вашингтон, Николь Кидман, Дэниэл Калуя, Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл, Флоренс Пью и другие артисты.

Авторы статьи отметили, что рейтинг получился максимально субъективным. Команда выпустила данный материал, чтобы «отдать дань уважения актёрам, которыми больше всего восхищаемся».

Топ-10 лучших актёров XXI века по версии The Independent:

Филип Сеймур Хоффман («Капоте»); Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»); Дэниэл Дэй-Льюис («Банды Нью-Йорка»); Дензел Вашингтон (серия «Великий уравнитель»); Николь Кидман («Часы»); Дэниэл Калуя («Прочь»); Сон Кан-хо («Паразиты»); Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона»); Колин Фаррелл («Лобстер»); Флоренс Пью («Маленькие женщины»).

С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке.