60 лучших актёров XXI века по версии The Independent
Редакция издания The Independent опубликовала материал с лучшим актёрами XXI века. В подборку попали Филип Сеймур Хоффман, Дензел Вашингтон, Николь Кидман, Дэниэл Калуя, Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл, Флоренс Пью и другие артисты.
Авторы статьи отметили, что рейтинг получился максимально субъективным. Команда выпустила данный материал, чтобы «отдать дань уважения актёрам, которыми больше всего восхищаемся».
Топ-10 лучших актёров XXI века по версии The Independent:
- Филип Сеймур Хоффман («Капоте»);
- Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»);
- Дэниэл Дэй-Льюис («Банды Нью-Йорка»);
- Дензел Вашингтон (серия «Великий уравнитель»);
- Николь Кидман («Часы»);
- Дэниэл Калуя («Прочь»);
- Сон Кан-хо («Паразиты»);
- Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона»);
- Колин Фаррелл («Лобстер»);
- Флоренс Пью («Маленькие женщины»).
С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке.
Материалы по теме
Комментарии