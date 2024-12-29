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60 лучших актёров XXI века по версии The Independent: Эмма Стоун, Дензел Вашингтон, Николь Кидман и Дэниэл Калуя

60 лучших актёров XXI века по версии The Independent
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Редакция издания The Independent опубликовала материал с лучшим актёрами XXI века. В подборку попали Филип Сеймур Хоффман, Дензел Вашингтон, Николь Кидман, Дэниэл Калуя, Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл, Флоренс Пью и другие артисты.

Авторы статьи отметили, что рейтинг получился максимально субъективным. Команда выпустила данный материал, чтобы «отдать дань уважения актёрам, которыми больше всего восхищаемся».

Топ-10 лучших актёров XXI века по версии The Independent:

  1. Филип Сеймур Хоффман («Капоте»);
  2. Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»);
  3. Дэниэл Дэй-Льюис («Банды Нью-Йорка»);
  4. Дензел Вашингтон (серия «Великий уравнитель»);
  5. Николь Кидман («Часы»);
  6. Дэниэл Калуя («Прочь»);
  7. Сон Кан-хо («Паразиты»);
  8. Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона»);
  9. Колин Фаррелл («Лобстер»);
  10. Флоренс Пью («Маленькие женщины»).

С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке.

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