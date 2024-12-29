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Сборы комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым превысили 100 млн рублей

Сборы комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым превысили 100 млн рублей
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29 декабря сборы комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым превысили 100 млн рублей. Для достижения такой цифры ленте понадобилось полторы недели — премьера состоялась 19-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

Фильм рассказывает о Славике — беззаботном сочинском бездельнике и дамском угоднике, который срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на всё ради встречи с родственником, но даже и представить не может, к чему приведёт его коварный план, который обернётся страшным сном для обоих.

Также в актёрский состав вошли Алёна Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Эвклид Кюрдзидис, Татьяна Догилева, Карина Захарова, Жаргал Бадмацыренов, Вадим Бадмацыренов и другие.

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