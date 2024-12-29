Вышел первый трейлер семейного фильма «Новогодний Экспресс» с Анной Хилькевич

Вышел дебютный трейлер семейного фильма «Новогодний Экспресс» с Анной Хилькевич («Универ. Новая общага»). В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на RuTube-канале «Новогодний Экспресс». Права на видео принадлежат RuTube.

Главным героем выступит Витя, который тайно садится на поезд без билета, чтобы добраться до семьи и провести Новый год с женой и сыном. Однако строгий начальник поезда следует уставу даже в самый волшебный праздник в году и всеми силами пытается поймать нарушителя и высадить его из поезда.

Также в актёрский состав вошли Ефим Петрунин, Иван Охлобыстин, Дмитрий Харатьян, Олег Газманов, Екатерина Моргунова, Юта, Юлия Сулес, Наталия Медведева и другие. Кресло режиссёра занял Эльдар Шарифф.

Премьера лены состоится уже 30 декабря на видеохостиге RuTube.