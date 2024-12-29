В Epic Games Store раздают экшен Orcs Must Die! 3 про защиту от орков

29 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача экшена Orcs Must Die! 3 про защиту от орков. Забрать игру себе на аккаунт в течение суток смогут все геймеры, включая владельцев российских аккаунтов.

Фото: Epic Games

События триквела разворачиваются спустя 20 лет после событий второй части: боевой маг и волшебница восстановили порядок, а также воспитали молодых учеников. Геймерам доступен огромный арсенал оружия и ловушек, которые помогут сдержать натиск орков.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.