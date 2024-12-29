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Сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили $ 300 млн

Сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили $ 300 млн
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По итогам вторых выходных сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили отметку в $ 325 млн. Большая часть кассы приходится на Северную Америку — в США и Канаде лента собрала около $ 111 млн.

После успешного второго уикенда аналитики повысили прогнозы финальных сборов ленты. Сейчас «Муфасе» предрекают общие сборы в районе $ 600 млн — этого может хватить, чтобы окупить картину с бюджетом в $ 200 млн и отдельными затратами на маркетинг.

При этом даже при сборах в $ 600 млн лента выступит почти в три раза хуже ремейка «Короля льва», который в 2019 году заработал в кинотеатрах около $ 1,66 млрд. Как отмечают аналитики, это связано со смешанными отзывами зрителей и конкурентами в лице «Соника 3 в кино», «Носферату» и «Моаны 2».

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