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Virtus.pro представила обновлённый состав по Counter-Strike 2

Virtus.pro представила обновлённый состав по Counter-Strike 2
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Киберспортивная организация Virtus.pro анонсировала новый состав по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

После того как рифлер Давид n0rb3r7 Даниелян и снайпер Джами Jame Али были переведены в запас команды по CS2, их места в ростере заняли молодые киберспортсмены Тимур FL4MUS Марьев из GamerLegion и Кайсар ICY Файзнуров, который ранее представлял Cloud9.

Состав VP по CS2:

  • Денис electroNic Шарипов;
  • Пётр fame Болышев;
  • Евгений FL1T Лебедев;
  • Тимур FL4MUS Марьев;
  • Кайсар ICY Файзнуров;
  • Павел PASHANOJ Легостаев (тренер).

Как сообщается в анонсе, новички приступят к тренировкам с командой на буткемпе сразу после Нового года. Первым турниром для обновлённого ростера станет BLAST Bounty Spring 2025, который начнётся 14 января 2025 года.

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