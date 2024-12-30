Virtus.pro представила обновлённый состав по Counter-Strike 2

Киберспортивная организация Virtus.pro анонсировала новый состав по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

После того как рифлер Давид n0rb3r7 Даниелян и снайпер Джами Jame Али были переведены в запас команды по CS2, их места в ростере заняли молодые киберспортсмены Тимур FL4MUS Марьев из GamerLegion и Кайсар ICY Файзнуров, который ранее представлял Cloud9.

Состав VP по CS2:

Денис electroNic Шарипов;

Пётр fame Болышев;

Евгений FL1T Лебедев;

Тимур FL4MUS Марьев;

Кайсар ICY Файзнуров;

Павел PASHANOJ Легостаев (тренер).

Как сообщается в анонсе, новички приступят к тренировкам с командой на буткемпе сразу после Нового года. Первым турниром для обновлённого ростера станет BLAST Bounty Spring 2025, который начнётся 14 января 2025 года.