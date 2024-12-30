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Бывший игрок Cloud9 перешёл в состав 1win Team по «Доте»

Российская киберспортивная организация 1win Team представила обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях тренера команды Тимура Ahilles Кульмухамбетова.

Коллектив обзавёлся новой «пятёркой» — игрок Егор RESPECT Прокурат был переведён в запас команды, а опытный киберспортсмен Дмитрий Fishman Полищук, ранее представлявший Cloud9, занял его место.

Кроме этого, в состав вернулся мидер Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, который месяц назад был исключён из активного ростера 1win.

Состав 1w по «Доте»:

Никита Munkushi~ Чепурных;

Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов;

Александр Cloud Захаров;

Георгий swedenstrong Зайналабидов;

Дмитрий Fishman Полищук;

Тимур Ahilles Кульмухамбетов (тренер).

Ранее 1win Team заняла последнее место в закрытых отборочных к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.