Бывший игрок Cloud9 перешёл в состав 1win Team по «Доте»

Российская киберспортивная организация 1win Team представила обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях тренера команды Тимура Ahilles Кульмухамбетова.
Коллектив обзавёлся новой «пятёркой» — игрок Егор RESPECT Прокурат был переведён в запас команды, а опытный киберспортсмен Дмитрий Fishman Полищук, ранее представлявший Cloud9, занял его место.
Кроме этого, в состав вернулся мидер Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, который месяц назад был исключён из активного ростера 1win.
Состав 1w по «Доте»:
- Никита Munkushi~ Чепурных;
- Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов;
- Александр Cloud Захаров;
- Георгий swedenstrong Зайналабидов;
- Дмитрий Fishman Полищук;
- Тимур Ahilles Кульмухамбетов (тренер).
Ранее 1win Team заняла последнее место в закрытых отборочных к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.