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CHIRA_JUNIOR и Fishman присоединились к 1win Team по Dota 2

Бывший игрок Cloud9 перешёл в состав 1win Team по «Доте»
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Российская киберспортивная организация 1win Team представила обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях тренера команды Тимура Ahilles Кульмухамбетова.

Коллектив обзавёлся новой «пятёркой» — игрок Егор RESPECT Прокурат был переведён в запас команды, а опытный киберспортсмен Дмитрий Fishman Полищук, ранее представлявший Cloud9, занял его место.

Кроме этого, в состав вернулся мидер Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, который месяц назад был исключён из активного ростера 1win.

Состав 1w по «Доте»:

  • Никита Munkushi~ Чепурных;
  • Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов;
  • Александр Cloud Захаров;
  • Георгий swedenstrong Зайналабидов;
  • Дмитрий Fishman Полищук;
  • Тимур Ahilles Кульмухамбетов (тренер).

Ранее 1win Team заняла последнее место в закрытых отборочных к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

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