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Комедия «Один день в Стамбуле» вышла в онлайне

Комедия «Один день в Стамбуле» вышла в онлайне
Аудио-версия:
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30 декабря состоялась цифровая премьера комедийного фильма «Один день в Стамбуле». Лента уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER. Картина добралась до стримингового сервиса спустя месяц после выхода в широком прокате России.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат Yellow, Black and White/START.

Комедия рассказывает о четырёх друзьях, прилетевших в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но по прилёте выясняется, что он умер. После этого компания узнаёт, что смерть друга не самое худшее, что случилось с ними за день.

В картине снялись Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина и Анастасия Белоусова. Кресло режиссёра занял Авет Оганесян (работал над «Кентавром» и «Огнём»).

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