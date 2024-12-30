Завершились съёмки сериала «Бегущий по лезвию 2099» от Amazon — процесс занял почти полгода. Грядущее шоу выступит новым проектом по киберпанковой вселенной «Бегущий по лезвию».

События «Бегущего по лезвию 2099» развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Ожидается, что в центре истории окажется Кора — девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен — репликантом, чья жизнь подходит к концу.

Главные роли в сериале исполнили Хантер Шафер («Эйфория») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Первые два эпизода шоу поставил Джонатан ван Тюллекен — ранее он работал над «Отбросами» и «Сёгуном».

Премьера состоится в стриминговом сервисе Prime Video. Дата выхода пока не раскрывается.