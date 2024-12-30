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Вышел русский трейлер мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Вышел русский трейлер мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»
Аудио-версия:
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Вышел русский трейлер мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» от Marvel. В ролике показали версию супергероя из другой вселенной, который стал блогером.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Marvel.

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» расскажет новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. По сюжету ещё 15-летнего Питера Паркера кусает радиоактивный паук, из-за чего школьник обретает суперспособности и решает использовать их для борьбы с преступностью.

В отличие от киновселенной Marvel, наставником главного героя выступит не Тони Старк, а Норман Озборн — будущий Зелёный гоблин. Главного героя озвучит музыкант Хадсон Темз, а его ментора — Колман Доминго («Эйфория»).

Премьера шоу состоится уже 29 января 2025 года в онлайн-кинотеатре Disney+.

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