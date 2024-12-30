Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон «Игры в кальмара» стал самым популярным шоу Netflix в 93 странах — это рекорд

Второй сезон «Игры в кальмара» стал самым популярным шоу Netflix в 93 странах — это рекорд
Комментарии

Второй сезон «Игры в кальмара» стал самым популярным шоу Netflix в 93 странах. До этого ни одному сериалу не удавалось достичь настолько успешного старта. Продолжение проекта возглавило чарты во всех странах, где стриминговый сервис Netflix официально доступен.

Напомним, второй сезон сериала «Игра в кальмара» стартовал 26 декабря. Сюжет продолжения рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Ранее создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк подтвердил, что Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Семь») действительно работает над американской версией шоу.

Материалы по теме
Пока разочарование: обзор всего второго сезона «Игры в кальмара»
Пока разочарование: обзор всего второго сезона «Игры в кальмара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android