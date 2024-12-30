Второй сезон «Игры в кальмара» стал самым популярным шоу Netflix в 93 странах — это рекорд

Второй сезон «Игры в кальмара» стал самым популярным шоу Netflix в 93 странах. До этого ни одному сериалу не удавалось достичь настолько успешного старта. Продолжение проекта возглавило чарты во всех странах, где стриминговый сервис Netflix официально доступен.

Напомним, второй сезон сериала «Игра в кальмара» стартовал 26 декабря. Сюжет продолжения рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Ранее создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк подтвердил, что Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Семь») действительно работает над американской версией шоу.