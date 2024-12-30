Мировые сборы фильма «Соник 3 в кино» превысили $ 200 млн

29 декабря сборы фильма «Соник 3 в кино» превысили $ 200 млн в мировом прокате. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 20-го числа.

Бюджет картины составил $ 122 млн, поэтому для окупаемости ей необходимо заработать как минимум $ 244 млн. В России новые приключения Соника выйдут 16 января — спустя почти месяц после запуска по всему миру. Ленту можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

В триквеле серии Соник сталкивается с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.