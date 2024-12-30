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Самые популярные новогодние фильмы у пиратов России в 2024: Миссия: Красный, Дорогой Санта, Щелкунчики и другие

«Миссия: Красный» — самый популярный новогодний фильм у российских пиратов в 2024 году
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Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных новогодних фильмов у российских пиратов в 2024 году. Результаты статистики основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером топа стал боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном. На втором месте оказалась комедия «Дорогой Санта» с Джеком Блэком. Замкнула тройку драма «Щелкунчики» с Беном Стиллером.

Топ-10 самых популярных новогодних фильмов у российских пиратов в 2024 году

  1. «Миссия: Красный».
  2. «Дорогой Санта».
  3. «Щелкунчики».
  4. «Лучшее рождественское представление на свете».
  5. «Наш маленький секрет».
  6. «Баба Яга спасает Новый год».
  7. «То Рождество».
  8. «Встретимся на следующее Рождество».
  9. «Санта, скажи мне».
  10. «Лето. Солнце. Рождество».
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