«Миссия: Красный» — самый популярный новогодний фильм у российских пиратов в 2024 году
Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных новогодних фильмов у российских пиратов в 2024 году. Результаты статистики основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Лидером топа стал боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном. На втором месте оказалась комедия «Дорогой Санта» с Джеком Блэком. Замкнула тройку драма «Щелкунчики» с Беном Стиллером.
Топ-10 самых популярных новогодних фильмов у российских пиратов в 2024 году
- «Миссия: Красный».
- «Дорогой Санта».
- «Щелкунчики».
- «Лучшее рождественское представление на свете».
- «Наш маленький секрет».
- «Баба Яга спасает Новый год».
- «То Рождество».
- «Встретимся на следующее Рождество».
- «Санта, скажи мне».
- «Лето. Солнце. Рождество».
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