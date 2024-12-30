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«Миссия: Красный» — самый популярный новогодний фильм у российских пиратов в 2024 году

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных новогодних фильмов у российских пиратов в 2024 году. Результаты статистики основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером топа стал боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном. На втором месте оказалась комедия «Дорогой Санта» с Джеком Блэком. Замкнула тройку драма «Щелкунчики» с Беном Стиллером.

Топ-10 самых популярных новогодних фильмов у российских пиратов в 2024 году