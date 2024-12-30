Новый мультфильм про Губку Боба выйдет в декабре 2025 года

Новый мультфильм про Губку Боба с подзаголовком «В поисках квадратных штанов» выйдет 19 декабря 2025 года. Режиссёром будущей анимационной картины выступит Дерек Драймон — один из создателей оригинального мультсериала.

Согласно синопсису, на этот раз Губка Боб вместе Патриком, Сквидвардом, Сэнди, мистером Крабсом и Гэри отправится в неисследованные глубины океана. Там персонажей ждёт встреча с призрачным Летучим Голландцем.

«В поисках квадратных штанов» станет уже четвёртой полнометражной лентой во франшизе. Предыдущий мультфильм серии под названием «Спасая Бикини Боттом: Сэнди Чикс» вышел в августе этого года.