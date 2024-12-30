Star Wars Jedi: Survivor получила профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice

30 декабря студия профессиональной озвучки GamesVoice выпустила русскую локализацию для экшена Star Wars Jedi: Survivor. В честь данного события команда поблагодарила всех, кто поддержал сбор средств на реализацию проекта.
Скачать русификатор можно по этой ссылке.
Видео доступно на YoTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Respawn Entertainment.
Русский дубляж:
- Михаил Мартьянов — Кэл Кестис;
- Сергей Пономарёв — Боуд Акуна;
- Лина Иванова — Меррин;
- Константин Карасик — Гриз Дритус;
- Мария Фортунатова — Цере Джанда;
- Андрей Гриневич — Эно Кордова;
- Виталия Корниенко — Ката Акуна;
- Ислам Ганджаев — Даган Гера;
- Владислав Копп — Рейвис;
- Александр Новиков — Дахо Седжан;
- Ирина Киреева — Сантари Кри;
- Марина Бакина — Дома.
Действия Star Wars Jedi: Survivor разворачиваются через пять лет после событий Fallen Order. По сюжету джедай Кэл Кестис расстался с Цере Джандой, Меррин и Гризом, чтобы продолжить свою битву с Империей в качестве бойца Сопротивления.
Star Wars Jedi: Survivor вышла в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.