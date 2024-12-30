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Star Wars Jedi: Survivor получила профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice

Star Wars Jedi: Survivor получила профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice
Аудио-версия:
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30 декабря студия профессиональной озвучки GamesVoice выпустила русскую локализацию для экшена Star Wars Jedi: Survivor. В честь данного события команда поблагодарила всех, кто поддержал сбор средств на реализацию проекта.

Скачать русификатор можно по этой ссылке.

Видео доступно на YoTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Respawn Entertainment.

Русский дубляж:

  • Михаил Мартьянов — Кэл Кестис;
  • Сергей Пономарёв — Боуд Акуна;
  • Лина Иванова — Меррин;
  • Константин Карасик — Гриз Дритус;
  • Мария Фортунатова — Цере Джанда;
  • Андрей Гриневич — Эно Кордова;
  • Виталия Корниенко — Ката Акуна;
  • Ислам Ганджаев — Даган Гера;
  • Владислав Копп — Рейвис;
  • Александр Новиков — Дахо Седжан;
  • Ирина Киреева — Сантари Кри;
  • Марина Бакина — Дома.

Действия Star Wars Jedi: Survivor разворачиваются через пять лет после событий Fallen Order. По сюжету джедай Кэл Кестис расстался с Цере Джандой, Меррин и Гризом, чтобы продолжить свою битву с Империей в качестве бойца Сопротивления.

Star Wars Jedi: Survivor вышла в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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