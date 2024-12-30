Star Wars Jedi: Survivor получила профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice

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30 декабря студия профессиональной озвучки GamesVoice выпустила русскую локализацию для экшена Star Wars Jedi: Survivor. В честь данного события команда поблагодарила всех, кто поддержал сбор средств на реализацию проекта.

Скачать русификатор можно по этой ссылке.

Видео доступно на YoTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Respawn Entertainment.

Русский дубляж:

Михаил Мартьянов — Кэл Кестис;

— Кэл Кестис; Сергей Пономарёв — Боуд Акуна;

— Боуд Акуна; Лина Иванова — Меррин;

— Меррин; Константин Карасик — Гриз Дритус;

— Гриз Дритус; Мария Фортунатова — Цере Джанда;

— Цере Джанда; Андрей Гриневич — Эно Кордова;

— Эно Кордова; Виталия Корниенко — Ката Акуна;

— Ката Акуна; Ислам Ганджаев — Даган Гера;

— Даган Гера; Владислав Копп — Рейвис;

— Рейвис; Александр Новиков — Дахо Седжан;

— Дахо Седжан; Ирина Киреева — Сантари Кри;

— Сантари Кри; Марина Бакина — Дома.

Действия Star Wars Jedi: Survivor разворачиваются через пять лет после событий Fallen Order. По сюжету джедай Кэл Кестис расстался с Цере Джандой, Меррин и Гризом, чтобы продолжить свою битву с Империей в качестве бойца Сопротивления.

Star Wars Jedi: Survivor вышла в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.