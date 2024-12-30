«Волшебник Изумрудного города» поставил рекорд по предпродажам билетов в России

Сборы фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» превысили 200 млн рублей ещё до выхода в прокате. Таким образом, картина поставила рекорд по предпродажам билетов в России, обогнав «Холопа 2» (он заработал во время предпродаж 189 млн рублей).

Ко всему прочему, «Волшебник Изумрудного города» возглавляет рейтинг самых ожидаемых фильмов на «Кинопоиске», составленный на основе пользовательских отметок «Буду смотреть». Напомним, создатели картины собираются экранизировать все шесть книг писателя Александра Волкова.

Лента расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Премьера «Волшебника Изумрудного города» состоится 1 января 2025 года.