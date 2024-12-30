«Невозможно поиграть в «Смуту»: депутат Антон Горелкин сделал обзор консоли МТС Fog Play

Депутат Госдумы Антон Горелкин поделился впечатлениями от российской консоли МТС Fog Play, которую подарил своему сыну на Новый год. По его словам, отечественного в ней ровно половина: вся аппаратная часть произведена в Китае, однако облачный сервис развёрнут на российских серверах.

Фото: Соцсети Антона Горелкина

Для комфортной игры геймеру необходимо стабильное интернет-соединение, скорость которого начинается от 100 мегабит. Горелкина разочаровало только отсутствие возможности поиграть в «Смуту», хотя в каталоге Fog Play она есть.

Зато сам сервис облачного гейминга наш, развёрнут он на российских серверах и предлагает огромный каталог самых разных игр… Система оплаты поминутная, что довольно удобно, если хочешь за пару часов познакомиться с десятком-другим игр (чем тут же и занялся сын)… Если бы не отсутствие «Смуты», поставил бы консоли от МТС твёрдую четвёрку.