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«Невозможно поиграть в «Смуту»: депутат Антон Горелкин сделал обзор консоли МТС Fog Play

«Невозможно поиграть в «Смуту»: депутат Антон Горелкин сделал обзор консоли МТС Fog Play
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Депутат Госдумы Антон Горелкин поделился впечатлениями от российской консоли МТС Fog Play, которую подарил своему сыну на Новый год. По его словам, отечественного в ней ровно половина: вся аппаратная часть произведена в Китае, однако облачный сервис развёрнут на российских серверах.

Фото: Соцсети Антона Горелкина

Для комфортной игры геймеру необходимо стабильное интернет-соединение, скорость которого начинается от 100 мегабит. Горелкина разочаровало только отсутствие возможности поиграть в «Смуту», хотя в каталоге Fog Play она есть.

Зато сам сервис облачного гейминга наш, развёрнут он на российских серверах и предлагает огромный каталог самых разных игр… Система оплаты поминутная, что довольно удобно, если хочешь за пару часов познакомиться с десятком-другим игр (чем тут же и занялся сын)… Если бы не отсутствие «Смуты», поставил бы консоли от МТС твёрдую четвёрку.
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