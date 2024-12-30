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Опубликованы новые кадры третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO

Опубликованы новые кадры третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO
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Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO. На них изображена героиня актрисы Наташи Ротуэлл.

Шоу рассказывает о группе богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно во время их отпуска происходит убийство. Первый сезон вышел в июле 2021 года, получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус».

Изначально в актёрский состав должен был войти серб Милош Бикович, однако из-за критики в соцсетях и обращения украинского правительства (актёр участвует в российских фильмах и сериалах) HBO решила заменить его на Джулиана Костова.

Третий сезон драматической комедии стартует 16 февраля 2025 года. Проект доступен для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.

Новые кадры третьего сезона «Белого лотоса»

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

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